20 октября. Mossovetinfo.ru – Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил отменить оплату ЖКУ для бедных, соответствующее письмо направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «Известия» со ссылкой на замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.



Предлагается полностью компенсировать расходы на оплату ЖКУ семьям, доход которых находится на уровне прожиточного минимума или ниже. По словам Беленького, инициативу ОНФ поддержали в Госдуме, в общественном совете при Минстрое и в «Деловой России».



ОНФ указывает, что сейчас в России граждане получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля этих расходов превышает предельно допустимую. При этом, в разных регионах России предельно допустимая доля расходов на оплату ЖКУ отличается. В 7 регионах она составляет 15% и ниже, в 14 регионах - от 16 до 21%, в ряде регионов доля отличается для разных групп граждан, в 35 регионах доля составляет 22%.



По мнению ОНФ, такая ситуация нарушает Конституцию, которая гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России владимир путин уже дал поручение правительству выровнять условия для получения соцподдержки по оплате ЖКУ.



Кроме того, в настоящее время льготы рассчитываются исходя из нормы 18 квадратных метров на человека. ОНФ предлагает увеличить норму до 25 квадратных метров на человека.



По словам Беленького, в настоящее время в России около 6 миллионов семей, доходы которых в пересчете на человека равны прожиточному минимуму или ниже его. По предварительным оценкам, расходы на субсидии этим семьям могут составить 142 миллиарда рублей в год.