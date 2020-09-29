29 сентября. Mossovetinfo.ru - В сентябре в России выросли продажи медицинских масок и перчаток, имбиря и лимонов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».



В ходе исследования в сентябре исследовалось по 44 миллиона чеков в день с 1 миллиона онлайн-касс по всей России.



Количество покупок медицинских масок выросло на 37% по сравнению с августом. При этом, за счет того, что маски стали покупать упаковками, средний чек покупки масок упал на 18% до 87 рублей.



Покупки медицинских перчаток выросли на 47%, при этом средний чек сократился на 2% до 102 рублей.



Продажи имбиря и лимонов выросли на 85 и 71% соответственно. Однако, если средний чек на имбирь вырос на 2% (до 38 рублей), то средний чек на лимоны снизился на 8% - до 47 рублей.



В тоже время отмечается, что продажи антисептиков снизились на 17%, нет роста продаж антивирусных препаратов. Также нет ажиотажного спроса на продукты питания, который наблюдался весной в период начала пандемии коронавируса.



По мнению экспертов, россияне предпочитают закупать средства профилактики коронавируса, а также потреблять больше витаминов и продуктов, обладающих противовирусными свойствами.



Ранее сообщалось, что в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. 28 сентября зафиксировано более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальной цифрой с 16 июня.