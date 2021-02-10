В России впервые с середины октября выявлено менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки

10 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 14 494 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Менее 15 тысяч заболевших за сутки выявлено впервые с 16 октября, когда за сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом.



Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 22 575 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 536 человек.



В Москве за сутки выявлен 1 441 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 3 633 человека, скончались 68 человек.