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Общество     10.02.2021 11:15

В России впервые с середины октября выявлено менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 14 494 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Менее 15 тысяч заболевших за сутки выявлено впервые с 16 октября, когда за сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 22 575 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 536 человек.

В Москве за сутки выявлен 1 441 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 3 633 человека, скончались 68 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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