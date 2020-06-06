В РПЦ не будут пускать прихожанв храмы без масок

6 июня. Mossovetinfo.ru – В РПЦ приняли решение не пускать в храмы прихожан без масок. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион



Это решение принято в рамках борьбы с коронавирусом. Если у людей нет масок, их им будут выдавать.

