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Общество     17.01.2022 10:48

В РПЦ рекомендуют не совершать в этом году массовых крещенских купаний

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Теги:  РПЦ  пандемия  крещение  купание 

17 января. Mossovetinfo.ru - Из-за неблагополучной эпидемической ситуации в Русской православной церкви рекомендуют в этом году не крещенских купаний.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" сказал, что сейчас нежелательны любые массовые скопления людей и лучше их избежать.

В то же время врачи предупреждают о вспышке "омикрона" уже в феврале и ожидают, что через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная.

В январе 2020 года в Москве на Крещение были доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний.

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Теги: 
РПЦ  пандемия  крещение  купание 

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