В руководстве СР опровергают слухи о расколе в партии и заявляют о намерении победить монополизм единороссов

24 апреля. – Mossovetinfo.ru – В партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» никакого раскола нет, сообщил в субботу на брифинге с участием председателя партии, руководителя фракции "СР" в Госдуме Сергея Миронова и Сопредседателей партии Захара Прилепина и Геннадия Семигина.

Прилепин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не имеет отношения к информации о расколе, ничего об этом не знает, а СМИ он не руководит. «Я что руковожу этими СМИ?», - отметил Прилепин.

Также, отвечая на вопросу журналистов, Прилепин сказал, что коалиция партий «Справедливой России — За правду» и КПРФ неизбежна. Но, по мнению Прилепина, движение в этом направлении будет после выборов в Госдуму.



Лидер партии Сергей Миронов ответил на вопросы по пенсионным проблемам. Миронов призвал правительство РФ уйти в отставку из-за низких темпов роста пенсионных выплат. Также, по словам Миронова, в ближайший месяц российские власти примут решение о возобновлении индексации пенсий работающим гражданам.



Брифинг прошел в «Президент-отеле», где сегодня «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» проводит стратегические штабные учения "За Справедливость и Правду – 2021". На стратегические учения съехались представители всех региональных отделений партии, чтобы обсудить стратегию кампании и проект предвыборной программы партии.



Сергей Миронов напомнил поставленную перед партией задачу – на выборах в Госдуму объединенная партия должна занять как минимум второе место, а значит, обогнать и КПРФ, и ЛДПР, а может быть и "Единую Россию".



Миронов отметил, что борьба с бедностью в России требует устранения монополизма ЕР. "Стержень нашей работы и идеологический, и стратегический – это борьба с бедностью. А фактически – это ликвидация монополии "Единой России". Ее монополизм привел к печальным последствиям", – отметил С.Миронов.



Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

