9 декабря. Mossovetinfo.ru – Пользователи социальных сетей утром, 9 декабря массово жалуются на работу Московских центральных диаметров.
Сообщается, что снова отмечены неполадки в работке турникетов на входе, часть транспортных карт не валидируется, кроме того, отмечены опоздания поездов.
Открытие пассажирского движения по МЦД, 21 ноября сопровождалось массовыми жалобами людей на различные неполадки, в том числе на отказы в работе турникетов и опоздания поездов. Также пассажиры жаловались, что семивагонные составы на МЦД не вмещают всех пассажиров, что приводит к давке. В результате было принято решение в течение двух недель сделать проезд по МЦД бесплатным, чтобы настроить работу турникетов. Кроме того, были запущены поезда из 11 вагонов. С 9 декабря проезд по МЦД снова стал платным.
08:59 Город (Москва и область) Около 40 катков будет работать в парках Москвы в зимний период
08:26 Общество Пользователи социальных сетей утром 9 декабря массово жалуются на работу Московских центральных диаметров (МЦД)
08:12 Общество Пасмурная погода и дожди ожидаются в Москве 9 декабря
20:31 Общество Около семи тысяч болельщиков «Спартака» и «Ростова» покинули стадион в рамках акции протеста
20:24 Город (Москва и область) Собянин о планах по расширению границ Москвы: «Дай Бог нам с Новой Москвой справиться»
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина