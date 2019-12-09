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Общество     09.12.2019 08:26

Пользователи социальных сетей утром 9 декабря массово жалуются на работу Московских центральных диаметров (МЦД)

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Теги:  МЦД  неполадки  сбой 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Пользователи социальных сетей утром, 9 декабря массово жалуются на работу Московских центральных диаметров.

Сообщается, что снова отмечены неполадки в работке турникетов на входе, часть транспортных карт не валидируется, кроме того, отмечены опоздания поездов.

Открытие пассажирского движения по МЦД, 21 ноября сопровождалось массовыми жалобами людей на различные неполадки, в том числе на отказы в работе турникетов и опоздания поездов. Также пассажиры жаловались, что семивагонные составы на МЦД не вмещают всех пассажиров, что приводит к давке. В результате было принято решение в течение двух недель сделать проезд по МЦД бесплатным, чтобы настроить работу турникетов. Кроме того, были запущены поезда из 11 вагонов. С 9 декабря проезд по МЦД снова стал платным.


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Теги: 
МЦД  неполадки  сбой 

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