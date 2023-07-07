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Общество     17.07.2023 09:34

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

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Теги:  персональные данные  утечки  пароль  соцсети 

17 июля — Mossovetinfo.ru — Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, так как в сеть утекло большое количество персональных данных, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры», — сказал Шейкин.

В декабре 2022 года разработчики менеджера паролей паролей LastPass сообщили, что в руки злоумышленников попали персональные данные, включая зашифрованные пароли. «Киберпреступники смогли украсть стандартный набор информации об аккаунтах, включая имена пользователей и организаций, физические адреса, имейлы, телефонные номера и IP-адреса», - сообщила в своем блоге компания.

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Теги: 
персональные данные  утечки  пароль  соцсети 

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