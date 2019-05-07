7 мая. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 8 мая в связи с ожидающимся усилением ветра и вероятными грозами, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, во вторник, 8 апреля, температура воздуха в Москве слегка понизится, небо затянет облаками, пройдут грозовые дожди. Ветер усилится, его порывы могут достигать 18 метров в секунду.



Вместе с тем, из-за сухой и теплой погоды, стоявшей в Москве в последние дни, в регионе сохраняется угроза возникновения пожаров.