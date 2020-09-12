В субботу в Москве ожидается переменная облачная погода и +19°С

12 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве в субботу, 12 сентября, ожидается до +19°С, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России. Будет переменно облачно.



Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в сентябре на европейской части России ожидается теплая погода, - температура будет около и выше нормы, а количество осадкой на европейской части будет около и меньше нормы.