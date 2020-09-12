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Общество     12.09.2020 09:14

В субботу в Москве ожидается переменная облачная погода и +19°С

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Теги:  12 сентября  погода  Москва  Подмосковье  бабье лето  Гидрометцентр 

12 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве в субботу, 12 сентября, ожидается до +19°С, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России. Будет переменно облачно.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в сентябре на европейской части России ожидается теплая погода, - температура будет около и выше нормы, а количество осадкой на европейской части будет около и меньше нормы.

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Карта места

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Теги: 
12 сентября  погода  Москва  Подмосковье  бабье лето  Гидрометцентр 

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