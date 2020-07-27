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Общество     27.07.2020 21:44

В СВАО за два часа в понедельник выпало почти 80 процентов месячной нормы осадков

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Теги:  осадки  дождь  Бирюков  Петр Бирюков 

27 июля. Mossovetinfo.ru – На северо-востоке Москвы в понедельник выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме в 94 миллиметра, то есть почти 80 процентов месячной нормы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В Северном округа выпало 44 миллиметра осадков, в Северо-Западном - 24 мм, в Зеленограде – 21 мм.


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Карта места

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Теги: 
осадки  дождь  Бирюков  Петр Бирюков 

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