27 июля. Mossovetinfo.ru – На северо-востоке Москвы в понедельник выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме в 94 миллиметра, то есть почти 80 процентов месячной нормы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В Северном округа выпало 44 миллиметра осадков, в Северо-Западном - 24 мм, в Зеленограде – 21 мм.