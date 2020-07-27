27 июля. Mossovetinfo.ru – На северо-востоке Москвы в понедельник выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме в 94 миллиметра, то есть почти 80 процентов месячной нормы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
В Северном округа выпало 44 миллиметра осадков, в Северо-Западном - 24 мм, в Зеленограде – 21 мм.
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