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Общество     27.03.2018 09:49

В центре Москвы пройдет сбор в память о погибших при пожаре в Кемерово

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Теги:  Кемерово  пожар 

27 марта. Mossovetinfo.ru - Москвичи соберутся вечером 27 марта на Пушкинской площади для того, чтобы почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Организаторы мероприятия – журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко. Они отмечают, что акция не согласована с властями, поэтому плакатов и лозунгов не будет. Начало - в 19:00

«Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор», - говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.

«Интересуются» мероприятием уже более 7000 человек. ПО состоянию на 9:30 по московскому времени, точно планируют идти на акцию более 4,5 тысячи человек.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, многие из которых – дети.


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Карта места

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Теги: 
Кемерово  пожар 

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