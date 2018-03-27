27 марта. Mossovetinfo.ru - Москвичи соберутся вечером 27 марта на Пушкинской площади для того, чтобы почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.
Организаторы мероприятия – журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко. Они отмечают, что акция не согласована с властями, поэтому плакатов и лозунгов не будет. Начало - в 19:00
«Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор», - говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.
«Интересуются» мероприятием уже более 7000 человек. ПО состоянию на 9:30 по московскому времени, точно планируют идти на акцию более 4,5 тысячи человек.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, многие из которых – дети.
11:27 Происшествия Тело пожилого мужчины пролежало в квартире в Москве около шести месяцев
09:49 Общество В центре Москвы пройдет сбор в память о погибших при пожаре в Кемерово
09:34 Происшествия Пять человек спасли при пожаре в Щербинке
08:15 Власть Собянин 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
07:31 Власть Путин назвал в числе причин пожара в Кемерово преступную халатность и разгильдяйство
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю