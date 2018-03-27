27 марта. Mossovetinfo.ru - Москвичи соберутся вечером 27 марта на Пушкинской площади для того, чтобы почтить память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.



Организаторы мероприятия – журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко. Они отмечают, что акция не согласована с властями, поэтому плакатов и лозунгов не будет. Начало - в 19:00



«Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину. Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор», - говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.



«Интересуются» мероприятием уже более 7000 человек. ПО состоянию на 9:30 по московскому времени, точно планируют идти на акцию более 4,5 тысячи человек.



Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, многие из которых – дети.