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Общество     06.02.2018 11:19

В ЦИК РФ закончили проверять подписи кандидатов на должность президента России

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Теги:  президент  выборы  подписи  регистрация  ЦИК  Панфилова 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В ЦИК РФ закончили проверять подписи кандидатов на должность президента, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«В ЦИК РФ закончена проверка подписей кандидатов», - сказала Э.Памфилова на Заседание ЦИК России № 137, которое транслируется в сети Интернет. Панфилова отметила, что проверка прошла оперативно «при благожелательном отношении ко всем кандидатам».

В повестку заседания включен один вопрос - «О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

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Теги: 
президент  выборы  подписи  регистрация  ЦИК  Панфилова 

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