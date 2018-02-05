В ЦИК РФ закончили проверять подписи кандидатов на должность президента России

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В ЦИК РФ закончили проверять подписи кандидатов на должность президента, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



«В ЦИК РФ закончена проверка подписей кандидатов», - сказала Э.Памфилова на Заседание ЦИК России № 137, которое транслируется в сети Интернет. Панфилова отметила, что проверка прошла оперативно «при благожелательном отношении ко всем кандидатам».



В повестку заседания включен один вопрос - «О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».