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11.03.2023, 10:43
В УПЦ МП отказались выселять монастырь из Киево-Печерской лавры
11 марта. Mossovetinfo.ru - В Украинской православной церкви Московского патриархата письмо администрации Киево-Печерской лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не ...
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Общество
27.02.2023, 10:40
Умер Глеб Павловский
27 февраля, Mossovetinfo.ru - После тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни умер Глеб Олегович Павловский, известный как политолог, политтехнолог, политический консультант, создатель и руково...
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27.02.2023, 09:20
В Москве в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО - Собянин
27 февраля. Mossovetinfo.ru - В 2023 году в Москве гранты на реализацию полезных для москвичей проектов уже получили 227 НКО, в том числе 92 - впервые. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр ...