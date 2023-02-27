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Общество     11.03.2023 10:43

В УПЦ МП отказались выселять монастырь из Киево-Печерской лавры

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Теги:  Киево-Печерская лавра  монастырь. выселение 

11 марта. Mossovetinfo.ru - В Украинской православной церкви Московского патриархата письмо администрации Киево-Печерской лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.

«Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — заявил изданию «Страна» председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент (Вечеря).

Решение выселить мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры — «апогей беззакония», заявил накануне глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Теги: 
Киево-Печерская лавра  монастырь. выселение 

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