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Общество
18.05.2025, 12:35
В Ватикане состоялась интронизация Папы Римского Лва XIV
18 мая — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 18 мая, в Ватикане Папа Римский Лев XIV, на состоявшейся Церемонии интронизаци...
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Общество
14.05.2025, 10:45
Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку для зачисления в школу
14 мая — Mossovetinfo.ru — Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку для зачисления в школу, из з...
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Общество
08.05.2025, 22:21
Роберт Фрэнсис Прево стал первым Папой Римским из США
8 мая — Mossovetinfo.ru — Конклав в Ватикане с четвертой попытки избрал в четверг 267-го Папу Римского – им стал карди...