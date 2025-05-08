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Общество     18.05.2025 12:35

В Ватикане состоялась интронизация Папы Римского Лва XIV

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Теги:  Ватикан  Папа Римский  Лев XIV  интронизация  Апостольский престол  Роберт Фрэнсис Прево 

18 мая — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 18 мая, в Ватикане Папа Римский Лев XIV, на состоявшейся Церемонии интронизации Папы, взошел на Апостольский престол, получив символы папской власти – шерстяную наплечную ленту омофор и выполненный из позолоченного серебра перстень Рыбака, на котором изображен первый епископ Рима Святой Петр с ключами.
Папа Римский Лев, Лев XIV, интронизация, Апостольский престол, Роберт Фрэнсис Прево , Ватикан, 18 мая
Vatican media вело прямую трансляцию церемонии.

267-й понтифик прибыл в Ватикан на специально разработанном папском автомобиле и был встречен радостными возгласами собравшихся, которые заполнили все пространство перед главным храмом Римско-католической церкви. В пятницу власти Рима заявили, что оцепили территорию, которая может вместить до 250 000 человек.
Папа Римский Лев, Лев XIV, интронизация, Апостольский престол, Роберт Фрэнсис Прево , Ватикан, 18 мая, автомобиль.
Папа Римский Лев также произнес проповедь.

На церемонию интронизации понтифика присутствовали делегации более полутора сотен стран и международных организаций, в том числе главы около тридцати государств.

8 мая в Ватикане конклав кардиналов с четвертой попытки избрал нового, 267-го, Папу Римского – главного иерарха Католической церкви. Им стал кардинал Роберт Френсис Прево и он взял имя Лев XIV. Кардинал Роберт Прево стал первым американским понтификом в истории.

Предыдущий Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта.

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Теги: 
Ватикан  Папа Римский  Лев XIV  интронизация  Апостольский престол  Роберт Фрэнсис Прево 

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