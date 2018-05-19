Другие материалы
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Общество
20.05.2018, 18:09
В велопараде в Москве приняли участие более 30 тысяч человек
20 мая. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек приняли 20 мая участие в Московском велопараде. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Сбор участников начался на проспекте Сахаро...
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Общество
19.05.2018, 14:39
Партия Алексея Навального получила название
19 мая. Mossovetinfo.ru – Партия оппозиционера Алексея Навального получила название «Россия будущего». Об этом сообщает РБК. Решение было принято на первом учредительном съезда партии. На съе...
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Общество
19.05.2018, 13:04
«Яблоко», «зеленые» кандидаты и КПРФ 20 мая выходят на финишные этапы праймериз в мэры Москвы
19.05.2018 – Mossovetinfo.ru - Несмотря на многочисленные разговоры и обсуждения в марте-апреле нынешнего года в среде демократов форматов праймериз по выборам кандидатов в мэры Москвы, - единых прайм...