20 мая. Mossovetinfo.ru – Более 30 тысяч человек приняли 20 мая участие в Московском велопараде. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Сбор участников начался на проспекте Сахарова, ровно в полдень колонна велосипедстов стартовала и поехала по перекрытому Садовому кольцу против часовой стрелки.