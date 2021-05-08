10:07 Общество Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 8 мая
10:02 Общество Холодно и аномальные дожди: погода в Москве 8 мая резко ухудшится
09:40 Общество В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
18:05 Общество Amnesty International вернула Навальному статус «узника совести
14:26 Общество Сильные дожди и похолодание ожидается в Москве 8 мая
14:26 Общество Сильные дожди и похолодание ожидается в Москве 8 мая
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
12:29 Город (Москва и область) Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
17:17 Город (Москва и область) Салют 9 мая в Москве запустят из 16 точек
11:05 Город (Москва и область) Как будут работать ветеринарные клиники Москвы с 1 по 10 мая