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Общество     08.05.2021 09:40

В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

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Теги:  Егор Лигачев 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Томской области.

С 1965 по 1983-й год он возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского обкома КПСС. В 1983 — 1990 годах был секретарем ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС в 1985 —1990 годах. В 1999 — 2003 годах Лигачев работал депутатом Государственной Думы от Томской области.

Автор крылатой фразы «Борис, ты не прав!», сказанной Борису Ельцину в 1988 году на XIX партконференции.

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Теги: 
Егор Лигачев 

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