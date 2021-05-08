В возрасте 100 лет умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

8 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Томской области.



С 1965 по 1983-й год он возглавлял Томскую область на посту первого секретаря Томского обкома КПСС. В 1983 — 1990 годах был секретарем ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС в 1985 —1990 годах. В 1999 — 2003 годах Лигачев работал депутатом Государственной Думы от Томской области.



Автор крылатой фразы «Борис, ты не прав!», сказанной Борису Ельцину в 1988 году на XIX партконференции.