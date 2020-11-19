19 ноября. Mossovetinfo.ru – Снежный покров установится в Москве в предстоящие выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По прогнозам синоптиков, снег в Москве пойдет уже в пятницу, образуется снежный покров толщиной в 2-3 сантиметра. В субботу снегопад продолжится и снежный покров подрастет до 6 сантиметров.



В течение следующей недели несмотря на небольшое потепление снежный покров в Москве будет нарастать, так как ожидается образование снеговых туч и снегопады. В результате снежный покров может вырасти до 10 сантиметров.