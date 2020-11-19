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Общество     19.11.2020 15:17

В выходные Москву занесет снегом

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Теги:  погода  прогноз погоды  снег 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Снежный покров установится в Москве в предстоящие выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, снег в Москве пойдет уже в пятницу, образуется снежный покров толщиной в 2-3 сантиметра. В субботу снегопад продолжится и снежный покров подрастет до 6 сантиметров.

В течение следующей недели несмотря на небольшое потепление снежный покров в Москве будет нарастать, так как ожидается образование снеговых туч и снегопады. В результате снежный покров может вырасти до 10 сантиметров.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  снег 

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