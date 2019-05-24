24 мая. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 25 и 26 мая в Москве ожидаются дожди и грозы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



По прогнозам синоптиков, арктический циклон, пришедший в московский регион, опустил температуру до климатической нормы. В выходные дни в дневное время температура воздуха в Москве не будет подниматься выше +22 градусов, а в вечернее и ночное время будет опускаться до +8… +10 градусов.



Ожидается облачность, дожди и грозы, за два дня в Москве может выпасть до 8 миллиметров осадков. При этом с начала месяца в Москве уже превышена месячная норма осадков, которая составляет для мая 53 миллиметра.