24 мая. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 25 и 26 мая в Москве ожидаются дожди и грозы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптиков, арктический циклон, пришедший в московский регион, опустил температуру до климатической нормы. В выходные дни в дневное время температура воздуха в Москве не будет подниматься выше +22 градусов, а в вечернее и ночное время будет опускаться до +8… +10 градусов.
Ожидается облачность, дожди и грозы, за два дня в Москве может выпасть до 8 миллиметров осадков. При этом с начала месяца в Москве уже превышена месячная норма осадков, которая составляет для мая 53 миллиметра.
11:04 Город (Москва и область) В развитие трех московских промзон вложат 279 миллиардов рублей
10:26 Город (Москва и область) Дом по программе реновации сдадут в эксплуатацию на улице Миллионная в 2020 году
10:00 Происшествия Сотрудники ФСБ пресекли работу четырех подпольных оружейных мастерских
09:51 Общество В выходные в Москве ожидаются дожди и грозы
09:19 Город (Москва и область) На улицах Москвы высадили более 19 тысяч кустарников
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая