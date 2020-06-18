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Общество     19.06.2020 15:10

В выходные жара в Москве сменится похолоданием

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Теги:  погода  прогноз погоды 

19 июня. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 20 и 21 июня жара в Москве сменится похолоданием, сообщает Центр погоды «Фобос».

Если в субботу воздух в Москве еще прогреется до +26…+28°, то уже в воскресенье температура не поднимется выше +19…+21°. При этом, ожидается ясная погода, без существенных осадков.

По прогнозам синоптиков, похолодание придет в Москву ненадолго. Уже к середине следующей недели в город вернется жара.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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