19 июня. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 20 и 21 июня жара в Москве сменится похолоданием, сообщает Центр погоды «Фобос».



Если в субботу воздух в Москве еще прогреется до +26…+28°, то уже в воскресенье температура не поднимется выше +19…+21°. При этом, ожидается ясная погода, без существенных осадков.



По прогнозам синоптиков, похолодание придет в Москву ненадолго. Уже к середине следующей недели в город вернется жара.