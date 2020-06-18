Другие материалы
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Общество
19.06.2020, 15:10
В выходные жара в Москве сменится похолоданием
19 июня. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 20 и 21 июня жара в Москве сменится похолоданием, сообщает Центр погоды «Фобос». Если в субботу воздух в Москве еще прогреется до +26…+28°, т...
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Общество
19.06.2020, 13:50
В Москве до вечера 19 июня ожидаются гроза, дождь, град и сильный ветер
19 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве до вечера пятницы, 19 июня. По прогнозам синоптиков, с 13:00 до 22:...
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Общество
18.06.2020, 10:19
Указ о голосовании по изменениям в Конституцию оспорен в Верховном суде
18 июня. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России зарегистрировал административный иск, который оспаривает указ президента России Владимира Путина, о назначении голосования по внесению изменений в К...