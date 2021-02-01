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Общество     01.02.2021 12:20

В январе в Москве выпало 1,5 месячные нормы осадков

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Теги:  погода  снегопады  снег  осадки 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – В январе в Москве выпало 1,5 месячные нормы осадков, сообщает портал «Метеоновости».

За первый зимний месяц в Москве выпало 66,1 миллиметра осадков, что составляет 157% январской нормы. Рекордный снегопад был зафиксирован 14 января, когда за сутки выпало 11 миллиметров осадков.

В результате снежный покров в Москве вырос с 11 сантиметров в начале месяца до 40 сантиметров к середине января. Однако, из-за оттепели в конце месяца, к февралю снежный покров в Москве снизился до 30 сантиметров.

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Карта места

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Теги: 
погода  снегопады  снег  осадки 

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