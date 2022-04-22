22 апреля, Mossovetinfo.ru – Зампред Общественной палаты Москвы (ОПМ) нынешнего созыва, председатель комиссии по развитию гражданского общества ОПМ, бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату от некоммерческих организаций. Об этом Венедиктов сообщил ТАСС
, мотивировав свое решение тем, что его «позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег» и поэтому он не считает для себя правильным быть в ОПМ.
Алексей Венедиктов входил во второй и третий состав ОПМ будучи выдвинут по «квоте» мэра Москвы и возглавлял комиссию по развитию гражданского общества, активно занимаясь в первые годы общественным наблюдением на выборах в Москве. Третий созыв Общественной палаты Москвы прекратит работу 25 апреля. В последние пару лет Венедиктов стал "миссионером" по продвижению дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Система ДЭГ на выборах в Москве в Госдуму в 2021 году, по мнению многих экспертов, позволила «опрокинуть» результаты очного голосования в одномандатных округах в которых на очном голосовании убедительно побеждали представители оппозиции. После выборов в сентябре в адрес Венедиктова прозвучало из-за ДЭГ много критики. Результаты электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве стали известны лишь спустя 16 часов после закрытия участков – позже, чем результаты голосования на обычных участках и результаты электронного голосования в других регионах страны. 22 сентября, когда были обнародованы результаты ДЭГ, Венедиктов заявил, что они будут пересчитаны. В Мосизбиркоме на предложение зампреда общественной палаты Венедиктова пересчитать электронные голоса избирателей на думских выборах зампред МГИК Дмитрий Реут заявил, что подобное решение может принимать только суд. Неоднократно Венедиктов говорил, что будет подготовлен экспертный доклад по итогам ДЭГ, однако такого доклада общественности представлено не было.
В Докладе первого секретаря МГК КПРФ В.Ф. Рашкина «Выборы в органы местного самоуправления как способ реализации программы партии» от 25 марта 2022 года Рашкин сказал: «Весьма характерно, что даже своим верным псам власть отвечает неблагодарностью – уж как Алексей Венедиктов продвигал электронное голосование, сколько усилий вложил в рекламу этого проекта. А в итоге власти всё равно закрыли «Эхо Москвы». Происходящее с ними является для нас своего рода предостережением о том, чтобы нашей партии, нашим сторонникам и нашим кандидатам на выборах не попасть под жернова разогнавшейся репрессивной машины». «Как власть проводит электронное голосование, мы все имели возможность убедиться и в 2019 году, и в 2021 году. Понятное дело, что и на районном уровне это сплошная фальсификация», - также отметил Рашкин.
Фото ИА МОССОВЕТ: