Венедиктов призвал провести голосование по вопросу установки памятника на Лубянке

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель председателя ОП Алексей Венедиктов призвал решить вопрос об установке памятника на Лубянской площади путем голосования москвичей на портале «Активный гражданин», сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Венедиктов заявил, что необходимо сформировать своеобразный шорт-лист персон, которые могут быть использованы для установки памятника.



«Сюда необходимо включить широкий спектр фигур - и Феликсу Дзержинскому, и государю Ивану III, и князю Александру Невскому, и, например, предложенному здесь Юрию Андропову, и другим историческим деятелям», - заявил Венедиктов в ходе заседания комиссии Общественной палаты во вторник.



Венедиктов также отметил, что голосование на портале «Активный гражданин» не потребует принятия новых нормативных актов в то время, как проведение полноценного городского референдума сопряжено с техническими сложностями.



До революции и в первой половине 20-го века на Лубянской площади располагался фонтан, в 1931 году он был демонтирован, а в 1958 году на площади, переименованный в честь Феликса Дзержинского, был установлен памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича.



В 1991 году памятник был удален с площади и позднее помещен в Парк искусств «Музеон».



С тех пор вопрос об использовании Лубянской площади обсуждается много лет. Коммунисты неоднократно предлагали восстановить памятник Дзержинскому, позднее с этим предложением выступали различные общественные деятели и организации. В свою очередь, движения «Мемориал» и «Архнадзор» предлагали восстановить на площади исторический фонтан, однако, это оказалось невозможно по техническим причинам. На прошлой неделе группа историков, активистов и общественных деятелей выступила с предложением установить на Лубянской площади памятник князю Ивану III.