Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     13.02.2018 17:46

Венедиктов просит Собянина «публично занять позицию» по теме «школьных референдумов»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Венедиктов  Собянин  18 марта  выборы  президенты  школьный референдум  ЦИК 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов просит мэра Москвы Сергея Собянина «публично занять позицию» по теме так называемых «школьных референдумов» 18 марта в день президентских выборов.

Венедиктов обратил внимание Собянина «на опасность административного вмешательства в организацию этих «референдумов», которые могут уменьшить доверие и увеличить недоверие к результатам президентских выборов в Москве».

Письмо А.Венедиктова к мэру Москвы размещено в автором письма в его личных аккаунтах в соцсетях.

ИА «Моссовет» публикует полный текст письма.
«Уважаемый Сергей Семенович!

В последнее время в публичном пространстве стала появляться информация, что в Москве, как и в других регионах, 18 марта в день президентских выборов будут проводиться и другие голосования в виде «школьных референдумов», опросов местного значения, муниципальных инициатив.
Организаторы подобных мероприятий, на мой взгляд, пытаются «прицепиться» к федеральным выборам, для того чтобы решить задачи, которые они не могут решить в обычное время.
Более того, некоторые организаторы считают, что такими инициативами они повысят явку на президентских выборах и тем самым заработают какие-то очки в глазах власти.
На мой взгляд, это, во-первых, ошибочные расчеты и, во-вторых, не очень честная позиция.
Хочу обратить Ваше внимание, Сергей Семенович, на опасность административного вмешательства в организацию этих «референдумов», которые могут уменьшить доверие и увеличить недоверие к результатам президентских выборов в Москве.
Прошу Вас принять все необходимые меры, чтобы исключить административное давление, которое может быть использование для организации этих мероприятий.
Прошу Вас публично занять позицию по этим вопросам.
Алексей Венедиктов,
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП города Москвы

13.02.2018».

Напомним, что 8 февраляЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума». 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Венедиктов  Собянин  18 марта  выборы  президенты  школьный референдум  ЦИК 

Возврат к списку

Лента новостей

20:28 Город (Москва и область) Жителей первого этажа пострадавшего в Звенигороде дома временно отселят – МЧС

18:40 Мнения Максим Кац обнародовал «Расхождение с Дмитрием Гудковым»

17:46 Общество Венедиктов просит Собянина «публично занять позицию» по теме «школьных референдумов»

16:59 Происшествия Ан-148 мог разбиться из-за проблем, вызванных обледенением датчиков скорости

15:03 Происшествия Зона поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье расширена

Актуальные материалы

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

12:33 В России ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru