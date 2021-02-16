16 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал о разногласии с Центризбиркомом по поводу проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах.
«Идя навстречу руководству ЦИК, мы высказали разные позиции по поводу того, когда надо проводить электронное голосование. Если действительно не более трех дней будет голосование на выборах в сентябре 2021 года, мы по-прежнему предлагали на этой встрече то, что электронное голосование будет идти два дня, в пятницу и субботу, затем удается выверить реестр, и в последний день голосование идет только бумажное. И те, кто передумал голосовать электронно, могут прийти и проголосовать. Мы не лишаем их права голоса, проголосовать на участке бумажно», — сказал Венедиктов на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.
Венедиктов также отметил, что в ходе электронного голосования по внесению поправок в Конституцию, было выявлено всего два случая двойного голосования, причем оба произошли в тот день, когда проводилось и электронное, и бумажное голосование.
«Но естественно, любое решение, которые будет принято в данном случае ЦИКом, мы выполним. Но при этом, я хочу вам сказать, чтобы не было никаких сомнений: да действительно, в Москве, на голосовании по поправкам к Конституции было выявлено два случая двойного голосования из 997 тысяч проголосовавших. И все эти два случая были выявлено в тот самый день, когда шло и электронное и бумажное голосование, а не когда было отдельно. И там было, как вы говорите, в одном случае сговор, в другом случае - человеческий фактор, просто избиратель соблазнил члена избирательной комиссии. Это не имело отношения к системе», — добавил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Венедиктов также поблагодарил главу ЦМК Эллу Памфилову за обсуждение вопроса о проведении дистанционного электронного голосовании и пообещал продолжить его в марте.
Выборы состоятся в сентябре 2021 года. Москва сможет
провести дистанционное электронное голосование на своей платформе. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила
о необходимости обеспечить полную безопасность и общественный контроль за дистанционным электронным голосованием. «Надо соблюдать золотой стандарт», - подчеркнула она.