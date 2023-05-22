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Общество
25.05.2023, 12:48
Верховный суд РФ ликвидировал партию ПАРНАС
25 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной с...
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Общество
25.05.2023, 10:09
Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере
25 мая — Mossovetinfo.ru — Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере стали доступны новые удобные функц...
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Общество
22.05.2023, 09:12
Праймериз с участием новых регионов и бойцов СВО начался в "Единой России"
22 мая — Mossovetinfo.ru — "Единая Россия" в полночь по московскому времени 22 мая начинает предварительное голосован...