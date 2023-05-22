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Общество     25.05.2023 12:48

Верховный суд РФ ликвидировал партию ПАРНАС

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Теги:  ПАРНАС  партия народной свободы  ликвидация  Верховный суд РФ  иск  Минюст 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС) из-за отсутствия представительств в половине регионов РФ, к чему политические партии обязывает законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

"Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения. Ситуация только усугубляется", — заявила в суде представитель министерства.

Юрист ПАРНАС сообщил, что в партии не были осведомлены о закрытии части региональных отделений и проведении проверки. Ранее региональные отделения партии были ликвидированы решениями судов в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

После начала СВО на Украине лидер партии Михаил Касьянов покинул Россию.

На минувших выборах мэра Москвы в 2018 году Партия народной свободы (ПАРНАС) заявила что не будет ни выдвигать, ни поддерживать ни одного из кандидатов на выборах мэра Москвы в 2018 году поскольку несмотря на усилия ПАРНАС, демократическим силам не удалось договориться о формировании коалиции, и партия считает такую ситуацию неприемлемой. Также в партии заявили, что ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей.

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Теги: 
ПАРНАС  партия народной свободы  ликвидация  Верховный суд РФ  иск  Минюст 

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