17 августа. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ* (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»*), его деятельность в России запрещена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.



Суд постановил, что движение АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. По данным Генпрокуратуры участники движения причастны к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.



Деятельность движения основана на криминально-экстремистской идеологии, в него активно вовлекались подростки и молодежь. Члены движения пропагандировали воровские и тюремные понятия, собирали деньги на так называемый воровской «общак», требовали соблюдения «воровского кодекса», по образцу взрослого криминального сообщества выстраивали параллельную структуру власти.



С иском о признании АУЕ экстремистским в Верховный суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По данным ведомства, движение действует не только в России, но и в других странах. В результате решения Верховного суда, сам факт причастности к АУЕ теперь будет караться по нормам Уголовного кодекса.