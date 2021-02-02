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Общество     02.02.2021 17:06

Весна придет в Москве в конце марта

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Теги:  погода  прогноз погоды  весна 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Весна придет в Москве в последние дни марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, синоптики ожидают, что климатическая весна с уверенным переходом среднесуточной температуры через ноль, начнется в Москве в рамках климатической нормы, в последнюю пятидневку марта.

Также синоптики не ожидают каких-либо аномалий в плане осадок, они будут близки к норме. Не ожидается погодных аномалий и в апреле, а вот май может оказаться теплее обычного.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля в Москве ожидаются аномальные морозы.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  весна 

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