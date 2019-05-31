31 мая. Mossovetinfo.ru – Средняя температура воздуха уходящей весной оказалась на 2,8 градуса выше климатической нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное Метеобюро.



При этом отмечается, что в мае средняя температура воздуха оказалась выше нормы на 3,4 градуса.



Дождей уходящей весной выпало меньше обычного – при норме в 129 миллиметров, нынешней весной в Москве выпало всего 98 миллиметров осадков или 76% от климатической нормы.



При этом апрель 2019 года стал самым засушливым за почти 100 лет – при месячной норме в 44 миллиметра осадков, в апреле в Москве выпало всего 8,6 миллиметра.



Самым жарким днем уходящей весны стала среда, 29 мая. В этот день воздух в Москве прогрелся до 31 градуса, что на 9 градусов выше климатической нормы.