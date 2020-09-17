17 сентября. Mossovetinfo.ru - Непогода в Москве продлится до ночи, ветер может усилиться до 26 метров в секунду, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.
Также помимо грозовых дождей в столице возможен град.
Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае, если это невозможно, соблюдать на дороге дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобиль под деревьями и рекламными щитами.
Гражданам рекомендовано соблюдать осторожность, не подходить к водоемам во время грозы, пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные и слабозакрепленные конструкции, не оставлять без присмотра детей.
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