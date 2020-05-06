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Общество     06.05.2020 15:33

Ветреная погода и грозы сохранятся в Москве до конца дня 8 мая

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Теги:  Гидрометцентр  ветер  прогноз погоды 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильные ветры сохранятся в Москве до конца пятницы, 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, такая погода обусловлена прохождением горозовго фронта через московский регион.

Ранее сообщалось, что во вторник, 5 мая в Москве сильный ветер повалил более 70 деревьев. Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра было объявлено также на среду, 6 мая.


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Теги: 
Гидрометцентр  ветер  прогноз погоды 

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