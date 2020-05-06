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Общество
06.05.2020, 15:33
Ветреная погода и грозы сохранятся в Москве до конца дня 8 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильные ветры сохранятся в Москве до конца пятницы, 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По сло...
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Общество
06.05.2020, 15:16
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом
6 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Министерства клуьтуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства. По словам пресс-секретаря главы Минкульта Анны Усачевой, ...
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Общество
06.05.2020, 10:23
Москвичей предупредили о грозе и штормовом ветре 6 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о грозе и штормовом ветре, которые ожидаются в столице в среду, 6 мая. По прогнозам синоптиков, гроз...