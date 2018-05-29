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Общество     30.05.2018, 08:01

Ветрено и до 24 градусов тепла будет в Москве 30 мая

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Теги:  погода 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 30 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +21…+26°.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По сообщению МЧС, в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.


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Теги: 
погода 

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