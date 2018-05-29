30 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 30 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без существенных осадков.



Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +21…+26°.



Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.



По сообщению МЧС, в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.