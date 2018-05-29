Другие материалы
-
Общество
30.05.2018, 08:10
Во второй тур московских праймериз «Яблока» вышли Митрохин и Якубович
30 мая. /Mossovetinfo.ru/. Во второй тур предварительного голосования (праймериз) партии «Яблоко» по выдвижению кандидата в мэры Москвы вышли председатель московского отделения партии Сергей Митрохин ...
-
Общество
30.05.2018, 08:01
Ветрено и до 24 градусов тепла будет в Москве 30 мая
30 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 30 мая, в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области ...
-
Общество
29.05.2018, 18:19
МЧС: в Москве 30 мая ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
29 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в среду, 30 мая, ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС. В МЧС отметил, что находясь на улице, нужно обходить ре...