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Общество     18.08.2022 11:31

VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

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Теги:  ВКонтакте  пароли 

18 августа. Mossovetinfo.ru - Алгоритм VK сравнит пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба ВКонтакте.

Пользователь ВКонтакте получит уведомление и предложение сменить пароль, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утёкших данных сторонних сервисов. Функция уже доступна в социальной сети ВКонтакте, а в будущем она появится и в других сервисах VK. Весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK.

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Теги: 
ВКонтакте  пароли 

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