VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

18 августа. Mossovetinfo.ru - Алгоритм VK сравнит пароль в профиле пользователя с базами скомпрометированных паролей и предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-служба ВКонтакте.



Пользователь ВКонтакте получит уведомление и предложение сменить пароль, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утёкших данных сторонних сервисов. Функция уже доступна в социальной сети ВКонтакте, а в будущем она появится и в других сервисах VK. Весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK.