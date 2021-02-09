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Общество     09.02.2021 15:14

Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра»

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Теги:  театры  Гоголь-центр  Кирилл Серебренников  Алексей Агранович 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» вместо Кирилла Серебренникова станет Алексей Агранович, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Контракт Кирилла Серебренникова с департаментом культуры истекает 25 февраля, ранее стало известно, что контракт решено не продлевать. Серебренников уже попрощался с коллективом театра и сообщил о своем уходе.

Алексей Агранович - сын кинооператора и режиссера, заслуженного деятеля искусство СССР Михаила Аграновича и диктора Всесоюзного радио Эмилии Кулик.

Работал на «Мосфильме», в 1990 году после службы в рядах вооруженных сил поступил вольнослушателем во ВГИК на актерско-режиссерский курс Сергея Соловьява и Валерия Рубинчика. Позднее учился на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна.

С 1995 года снимается в кино, играет в театре, ставит спектакли и кинофильмы, а также различные шоу. Режиссер-постановщик и ведущий на церемониях открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, фестиваля «Кинотавр», различных премий.

Работал на телевиденье на телеканалах «Россия», «Спорт», РЕН ТВ. Генеральный продюссер ряда кинофестивалей.

Сыграл в 18 кинокартинах, среди которых «О чем говорят мужчины», «Мифы», «Юморист». Как режиссер и актер принимал участие в антрепризных спектаклях, а также в спектаклях в Театре Антона Чехова, в театре «Квартет И», в «Гоголь-центре».

Лауреат ряда театральных премий и кинофестивалей.

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Теги: 
театры  Гоголь-центр  Кирилл Серебренников  Алексей Агранович 

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