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Общество     26.06.2020 16:01

Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга 4 июля

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Теги:  митинг  согласование 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга в Сокольниках 4 июля, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в проведении митинга отказано из-за запрета на проведение массовых мероприятий.

Ранее координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что столичные власти согласовали проведение митинга, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию, в Гайд-парке в Сокольниках 4 июля.


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Теги: 
митинг  согласование 

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