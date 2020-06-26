26 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы опровергли информацию о согласовании митинга в Сокольниках 4 июля, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что в проведении митинга отказано из-за запрета на проведение массовых мероприятий.



Ранее координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что столичные власти согласовали проведение митинга, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию, в Гайд-парке в Сокольниках 4 июля.