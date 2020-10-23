23 июня. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте опубликовал данные по смертности от коронавируса в сентябре.



В сентябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 11 159 смертей (на 1 441 случай больше, чем в сентябре 2019). Превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая (9 410 в 2017, 9 244 в 2018, 9 718 в 2019). COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь.



От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605). В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи.



1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях (БСК – 465, болезни органов дыхания – 21, прочие болезни – 23).



Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:



- 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной,

- 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.