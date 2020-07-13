13 июля. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные смертности за июнь 2020 года. В июне, по оперативным данным, зарегистрировано 13 128 смертей, что на 3 860 случаев больше, чем в июне 2019 (9 268). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в июне составит 9441 (9300 в 2017, 9756 в 2018, 9268 в 2019).



Таким образом, превышение смертности в июне 2020 года составляет 3687 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92 процента всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае на 35 процентов.



От коронавируса, как основной причины смерти, в июне умерло 1605 человека (в мае таких случаев было почти вдвое больше – 2757). В их числе те случаи, когда пациенты имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за июнь было 276 человек. В июне не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.



1803 человека в июне умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. При этом COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях (в основном БСК – 667, болезни органов дыхания – 81, прочие болезни – 36).



Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:



- 2,3 процента, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной,

- 4,6 процента, если учесть все случаи, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания,



В департаменте отметили, что число случаев смерти от COVID за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.