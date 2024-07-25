5 августа — Mossovetinfo.ru — В усадьбе Знаменское-Садки, расположенной в Юго-Западном округе столицы, по итогам реа...

25 июля — Mossovetinfo.ru — Началась работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщает...