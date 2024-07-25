5 августа — Mossovetinfo.ru — В усадьбе Знаменское-Садки, расположенной в Юго-Западном округе столицы, по итогам реабилитации территорий и ремонту, реконструкции строений усадьбы предлагается создать для горожан уникальный кластер экопросвещения. Об этом сообщает депутат Московской городской Думы Александр Семенников
по итогам его встречи с руководителем «ВНИИ Экология» Александром Закондыриным на территории усадьбы, расположенной в Юго-западном округе Москвы. Также Семенников организовал в усадьбу экскурсию для жителей.
По итогам реализации совместных планов с федеральными и московскими властями «по созданию музея-лаборатории городской природы Москвы на территории усадьбы, горожане получат уникальный кластер экопросвещения. Дом «Красной книги» оживит в VR и AR краснокнижных животных, а «Эколаборатория большого города» поможет посетителям изучить флору и фауну мегаполисов», - сообщил Закондырин в ходе встречи перед экскурсией.
Александр Семенников, депутат Мосгордумы от округа, граничащего с усадьбой, сообщил, что получил приглашение войти в состав инициативной группы.
«Также институт планирует возвести деревянную часовню для проведения богослужений на месте утраченного храма иконы Божией Матери «Знамение». Сейчас там остался лишь памятный камень. Сотрудники института уже собрали подписи и обратились за благословением. Эти изменения могли бы стать связующим звеном памяти между нашим великим прошлым и технологичным будущим», - отметил Семенников.
Усадьба расположена в районе Северное Бутово, МКАД, 36-й км на территории с площадью 80 га и имеет статус: объект культурного наследия федерального значения. Природные объекты: долина р.Битцы, каскад Знаменских прудов, родники, луга, ельник, сосняк, черноольшанник, липняк, памятник природы «Два старых дуба». На территории усадьбы 7 строений и соколиный центр (биостанция).
В то же время, на минувшей неделе в координационном центре правительства России прошла стратсессия, посвященная национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба правительства России. В рамках нацпроекта планируется применять ответственный подход к экоповестке, включающий активное применение технологий, а также комплекс мер, стимулирующих граждан и бизнес внести свой вклад в защиту природы.