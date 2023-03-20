Общество 22.03.2023, 22:56 Внутренний конфликте на маркетплейсе Wildberries вскрыл множество системных проблемы отрасли

22 марта, Mossovetinfo.ru - Сразу же после начала забастовки представителей пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в Госдуме были организованы встречи с руководством Wildberries и бастую...

Общество 21.03.2023, 10:51 Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина

21 марта, Mossovetinfo.ru - Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию, за время ее работы музей находился в ...