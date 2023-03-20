22 марта, Mossovetinfo.ru - Сразу же после начала забастовки представителей пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в Госдуме были организованы встречи с руководством Wildberries и бастующими партнерами маркетплейса. Первоначально, как сообщают СМИ, в Wildberries заявляли, что не станут продолжать сотрудничество с "нецивилизованными партнерами", но после вмешательства в ситуацию Госдумы, Прокуратуры, Правительства РФ позиции стали меняться.
Утром 16 марта депутаты "Справедливая Россия – За Правду" ("СРЗП") встретились с представителями ПВЗ, накануне вечером – с менеджментом маркетплейса. Выслушав обе стороны конфликта, парламентарии смогли выработать промежуточные решения, началось движение к тому, чтобы стороны услышали друг-друга.
Протест представителей пунктов выдачи заказов начался из-за новой системы штрафов, которая предполагает взыскание с владельца ПВЗ полной стоимости товара, который покупатель возвращает из-за брака. Первыми о своем недовольстве заявили столичные партнеры Wildberries, следом за ними – представители ПВЗ из разных регионов России. Пункты выдачи стали закрываться.
"Фракция уже готовит поправки в закон по односторонним изменениям договоров, подобных тем, что у Wildberries с ПВЗ. Наши юристы внимательно изучат юридическую сторону конфликта. А на следующей неделе поднимем этот вопрос на совещании в Федеральной антимонопольной службе", – сообщил 16 марта организатор встречи с руководством Wildberries и бастующими партнерами маркетплейса Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.
К обсуждению причин конфликта присоединились председатель Комитета ГД по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "СРЗП" Валерий Гартунг и заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, депутат фракции Михаил Делягин.
"Забастовка партнеров Wildberries перестала быть внутренним делом маркетплейса. В условиях СВО нам не нужна лишняя социальная напряженность. Это касается не только 3,5 тысяч сотрудников компании, но и сотни тысяч людей, которые не получат свои заказы", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Гусев.
После нескольких трехсторонних встреч с менеджментом Wildberries и представителями ПВЗ маркетплейса в Госдуме 22 марта "можно говорить о существенном прогрессе. Стороны услышали друг друга и сделали шаги навстречу", - отметил Дмитрий Гусев в своем телеграмм-канале
.
"Первое, не сомневаюсь, что пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме. За это волноваться больше не надо.
Второе, было 12 пунктов разногласий между маркетплейсом и представителями ПВЗ. На сегодня по четырём достигнуты все договоренности, по остальным ведётся плановая работа. Дорожная карта учитывает сроки и ответственных.
Третье, и компания Wildberries, и представители пунктов выдачи заказов проявили терпение и желание найти общее решение, которое устраивает всех. Это правильно. Хорошо, что это произошло на площадке Государственной Думы, партия «Справедливая Россия – за правду» в этом содействовала и другие партии подключаются", - сообщил Дмитрий Гусев.
"Следующая трехсторонняя встреча состоится 5 апреля в Государственной Думе. Уверен, все оставшиеся вопросы конфликта будут закрыты", - сообщил Гусев.
Также Первый заместитель руководителя фракции в Госдуме сообщил, что во внутреннем конфликте одного из крупнейших маркетплейсов вскрылось множество системных проблем. "Будем их решать на государственном уровне", - подчеркнул Гусев.
В пятницу 25 октября в Госдуме состоится встреча с представителями всех крупнейших маркетплейсов России, чтобы обсудить те поправки в законодательство, которые необходимы. Над этими поправками уже работает Комитет по защите конкуренции и другие профильные комитеты Думы.
В то же время по проведенной 22 марта очередной встрече с представителями Wildberries и пунктов выдачи заказов председатель Комитета ГД по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "СРЗП" Валерий Гартунг сообщил в своем телеграмм-канале
, что "в ходе переговоров перечень из 12 спорных вопросов удалось сократить до восьми, которые тоже находятся в стадии доработки".
Кроме того Гартунг передал обращение с жалобами на штрафы, которое сегодня прислали 18 поставщиков Wildberries и представители компании взяли материалы в работу.
"Также сегодня утром на заседании Комитета по защите конкуренции мы приняли решение создать рабочую группу по выработке предложений по законодательному регулированию отношений между маркетплейсами и их партнерами – продавцами, владельцами ПВЗ и прочими сотрудниками. Сейчас это уже десятки тысяч работающих людей. Судя по тому, как растет этот рынок, скоро это будут сотни тысяч – целая отрасль. Нужно как-то в этом вопросе слабую сторону защищать", - также сообщил Гартунг.
Также, по информации председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции, заместитель руководителя фракции "СРЗП" Валерия Гартунга решеноа провести обсуждение в рамках саморегулирующей организации АКИТ и предложено им самостоятельно разобрать все эти кейсы, изложить свое видение. "Также за основу мы взяли предложения вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, которые он прислал нам в комитет. Если раньше не было оснований регулировать эту сферу, то теперь, после конфликта в Wildberries, мы видим, что эта тема созрела. Тем не менее, надо дать участникам рынка возможность отрегулировать эти вопросы самостоятельно", подчеркнул Гартунг.
Отметим, что ранее, 17 марта, Валерий Гартунг, комментируя ситуацию в своем телеграмм-канале написал: "Учитывая, какой объем рынка сейчас занимает Wildberries, здесь мы имеем дело с олигополией. То есть надо уже начинать регулировать этот рынок и ограничивать монопольные позиции".
10 ноября 2022 г. Госдума в первом чтении приняла разработанный ФАС России законопроект № 160280-8, который вносит изменения в Закон о защите конкуренции. В частности, впервые раскрывается понятие сетевого эффекта, вводятся нормы, направленные на борьбу со злоупотреблением доминирующим положением на цифровых рынках, совершенствование порядка осуществления контроля за экономической концентрацией, регламентацию порядка проведения экспертизы, а также ряд иных новелл.
20 марта 2023 года, согласно Протокола Совета Государственной думы принято решение перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта № 160280-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" (в части совершенствования антимонопольного регулирования "цифровых" рынков) - второе чтение.
"Если проект в этой части примут без изменений, то есть опасения, что количественные показатели доминирования не удастся эффективно применять ко всем участникам электронной торговли. Ведь некоторые из них, например агрегаторы и маркетплейсы, занимаются в большей степени не продажей, а обеспечением взаимодействия продавца и покупателя. А значит, их выручка формируется из разных источников (реклама, абонентские платежи, сервисные сборы, прибыль от продаж и др.), что требует особенного подхода к порядку ее расчета", - отмечали эксперты после принятия законопроекта в первом чтении.