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Общество     24.08.2018 00:00

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 24 августа

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Теги:  Спасская башня  фестивали  музыка 

24 августа. Mossovetinfo.ru - Международный военно-музыкальный Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москва с 24 августа по 2 сентября.

Фестиваль проводится на Красной площади ежегодно с 2007 года в Москве. В нем принимают участие оркестры армий разных стран.

Для детей фестиваль подготовил программу «Спасская башня детям». Каждый день будет проходить конное представление и световое шоу на Соборе Василия Блаженного. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.

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Карта места

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Теги: 
Спасская башня  фестивали  музыка 

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