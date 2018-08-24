Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» стартует в Москве 24 августа

24 августа. Mossovetinfo.ru - Международный военно-музыкальный Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москва с 24 августа по 2 сентября.



Фестиваль проводится на Красной площади ежегодно с 2007 года в Москве. В нем принимают участие оркестры армий разных стран.



Для детей фестиваль подготовил программу «Спасская башня детям». Каждый день будет проходить конное представление и световое шоу на Соборе Василия Блаженного. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.