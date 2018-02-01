Вопрос о поддержке кандидата в президенты Грудинина рассмотрит 3 февраля общероссийский Съезд Левого Фронта

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Общероссийский съезд движения Левый Фронт, который планируется провести 3 февраля в гостинице «Измайлово», рассмотрит вопрос о поддержке кандидата в президенты Павла Грудинина, сообщили ИА «Моссовет» оргкомитете движения.



Также будет рассмотрены изменения в Устав и Программу Левого Фронта, избраны руководящие органы движения. Планируется выработать решения по организации массовых протестных кампаний по всей стране и по тактике взаимодействия с либеральной оппозицией.



В оргкомитете отмечают, что Левый Фронт возобновил активную политическую деятельность после перерыва. связанного с уголовным преследованием лидеров организации.