Другие материалы
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Общество
02.02.2018, 11:32
Вопрос о поддержке кандидата в президенты Грудинина рассмотрит 3 февраля общероссийский Съезд Левого Фронта
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Общероссийский съезд движения Левый Фронт, который планируется провести 3 февраля в гостинице «Измайлово», рассмотрит вопрос о поддержке кандидата в президенты Павла Груди...
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Общество
02.02.2018, 08:25
В 2017 году в Роспотребнадзор Москвы на услуги ЖКХ жаловались меньше, чем на услуги связи и бытовое обслуживание
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Анализ структуры жалоб в столичный Роспотребнадзор в 2017 году показывает, что жалоб на жилищно-коммунальные услуги было меньше, чем жалоб на услуги связи или жалоб на быт...
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Общество
01.02.2018, 23:56
Мединского единогласно переизбрали председателем Российского военно-исторического общества
1 февраля. Mossovetinfo.ru - 1 февраля, делегаты внеочередного съезда Российского военно-исторического общества (РВИО) единогласно переизбрали Министра культуры РФ Владимира Мединского Председателем Р...