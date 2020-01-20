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Общество     20.01.2020 14:28

Воспитанники детских домов и домов-интернатов Москвы примут участие в акции «Сила знаний»

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Теги:  дети  дети-сироты  дети-инвалиды  экскурсии  акции 

20 января. Mossovetinfo.ru – Москва примет участие в акции «Сила знаний», для воспитанников детских домов и домов-интернатов, которая пройдет 24 января в 55 городах страны, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе центра корпоративного волонтерства «ДаДобро».

Акция приурочена к Международному дню образования ООН. В Москве наряду с центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» выступают проект «Моя карьера» и департамент труда и социальной защиты столицы.

В рамках акции воспитанники детских домов и домов-интернатов, а также дети из малообеспеченных семей смогут посетить бесплатные экскурсии в музеи, парки, выставочные залы и предприятия, которые для них устроят представители крупного, среднего и малого туристического бизнеса.

В Москве участники экскурсий посетят косметическую фабрику «Свобода», где познакомятся с работой предприятия, парк профессиональной ориентации «Город Мастеров», где смогут примерить на себя различные профессии, а также экскурсии на двухэтажных автобусах по достопримечательностям Москвы (набережные, сталинские высотки, Кремль, Красная площадь, парк «Зарядье», смотровая площадка на Воробьевых горах, стадион «Лужники» и другие), водную экскурсию по Москве-реке на судах «флотилии Рэдиссон». Также участники экскурсий посетят «Робостанцию» - интерактивную выставку роботов со всего мира.

Целью акции является показать детям-сиротам, детям из малообечпеченных семей, детям с особенностями развития, что обучение необходимо и может быть увлекательным и полезным.


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Карта места

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Теги: 
дети  дети-сироты  дети-инвалиды  экскурсии  акции 

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