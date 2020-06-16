16 июня. Mossovetinfo.ru – В среду, 17 июня жара в Москве может побить рекорд 128-летней давности, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, днем в среду воздух в Москве прогреется до +29.. +32 градусов.
Если температура вырастет до 32 градусов, 17 июня станет не только самым жарким днем июня, но и побьет рекорд 1898 года, когда воздух в Москве прогрелся до +30,2 градуса.
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