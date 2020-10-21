21 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 63 человека, сообщает оперативный штаб.



В последний раз больше 60 человек за сутки в Москве от коронавируса умерло 3 июня, когда скончались 64 человека.