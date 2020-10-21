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Общество     21.10.2020 00:02

Впервые с 3 июня в Москве за сутки от коронавируса скончалось больше 60 человек

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Теги:  коронавирус  смертность 

21 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 63 человека, сообщает оперативный штаб.

В последний раз больше 60 человек за сутки в Москве от коронавируса умерло 3 июня, когда скончались 64 человека.


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Теги: 
коронавирус  смертность 

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