14 августа. Mossovetinfo.ru – Больше половины врачей не готовы прививаться от коронавируса российской вакциной, созданной в НИЦ имени Гамалеи, сообщаетРБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».
Не готовы сделать прививку 52% из более чем 3000 опрошенных. готовы воспользоваться вакциной 24,5% респондентов.
Отвечая на вопрос о причинах отказа от вакцинации, 66% опрошенных заявили о недостаточности данных об эффективности вакцины. Кроме того, 48% респондентов считают, что вакцина была создана в слишком короткий срок.
В тоже время 20% респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцинацию своим пациентам, родственникам и знакомым.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
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