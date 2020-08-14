14 августа. Mossovetinfo.ru – Больше половины врачей не готовы прививаться от коронавируса российской вакциной, созданной в НИЦ имени Гамалеи, сообщаетРБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».



Не готовы сделать прививку 52% из более чем 3000 опрошенных. готовы воспользоваться вакциной 24,5% респондентов.



Отвечая на вопрос о причинах отказа от вакцинации, 66% опрошенных заявили о недостаточности данных об эффективности вакцины. Кроме того, 48% респондентов считают, что вакцина была создана в слишком короткий срок.



В тоже время 20% респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцинацию своим пациентам, родственникам и знакомым.



Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.