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Общество     11.12.2019 15:13

Все желающие смогут 12 декабря попрощаться с Юрием Лужковым в Храме Христа Спасителя

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Теги:  Юрий Лужков  прощание  храм Христа Спасителя  похороны 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Церемония прощания со вторым мэром Москвы Юрием Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя, она будет открыта для всех желающих, сообщается на портале mos.ru.

Церемония начнется в 09:00 и продлится до 14:00. В 11:00 начнется отпевание, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Ранее сообщалось, что Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.


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Теги: 
Юрий Лужков  прощание  храм Христа Спасителя  похороны 

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