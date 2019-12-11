11 декабря. Mossovetinfo.ru – Церемония прощания со вторым мэром Москвы Юрием Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя, она будет открыта для всех желающих, сообщается на портале mos.ru.
Церемония начнется в 09:00 и продлится до 14:00. В 11:00 начнется отпевание, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Ранее сообщалось, что Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.
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