11 декабря. Mossovetinfo.ru – Церемония прощания со вторым мэром Москвы Юрием Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя, она будет открыта для всех желающих, сообщается на портале mos.ru.



Церемония начнется в 09:00 и продлится до 14:00. В 11:00 начнется отпевание, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Ранее сообщалось, что Лужков будет похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.