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Общество     13.04.2021 09:34

Вторник, 13 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала года

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Теги:  погода  прогноз погоды 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Вторник, 13 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве может достигнуть 23 градусов тепла. До этого, самым теплым днем с начала года стало воскресенье, 11 апреля, когда температура воздуха в Москве достигла 17,8 градуса тепла.

Кроме того, синоптики ожидают обновления суточного рекорда температуры для 13 апреля, который был установлен в 2008 году и составил +20,4 градуса.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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