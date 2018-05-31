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Общество     31.05.2018 13:30

Второй тур московских праймериз «Яблока» пройдет 2-4 июня

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Теги:  праймериз  выборы-2018  выборы мэра Москвы 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Голосование во втором туре праймериз партии «Яблоко» пройдет 2-4 июня. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии.

Принять участие в голосовании смогут люди, внесенные в списки выборщиков. Подсчет голосов начнется в 21:00 4 июня.

Занявшие первое и второе места по итогам первого тура праймериз Сергей Митрохин и Яков Якубович встретятся на дебатах 1 июня. Начало – 19:00.

В первом туре предварительных выборов проголосовал 1721 выборщик из 4459 внесенных в списки.


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Теги: 
праймериз  выборы-2018  выборы мэра Москвы 

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