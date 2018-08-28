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Общество     28.08.2018 12:21

Выборы мэра Москвы: наблюдатели прошли обучение для работы на «дачных» избирательных участках

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  наблюдатели 

28 августа. Mossovetinfo.ru – В Московском парламентском центре прошел тренинг для общественных наблюдателей, которые во время предстоящих выборов мэра Москвы будут работать на «дачных» избирательных участках, сообщили ИА «Моссовет» в общественном штабе по наблюдению на выборах.

По словам руководителя штаба Алексея Венедиктова, первоначально в штабе не были уверены, что сумеют обеспечить московскими наблюдателями все 209 «дачных» участков, однако в итоге оказалось, что наблюдателей даже больше, чем нужно, и есть возможность создать резерв. На каждом из «дачных» участков будет по одному наблюдателю Общественной палаты Москвы. Вместе с системами видеонаблюдения и наблюдателями от кандидатов, их присутствие на участках поможет провести честные выборы.

В ходе обучения наблюдателей учитывалась специфика «дачных» избирательных участков. В частности, на таких участках нет основного списка избирателей, так как люди прикрепляются к таким участкам через систему «мобильный избиратель». В связи с этим наблюдателям необходимо будет контролировать процесс внесения избирателей в списки, чтобы все желающие получили возможность проголосовать. При этом на общественных наблюдателях также остается обязанность взаимодействовать с наблюдателями от кандидатов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.


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Карта места

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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  наблюдатели 

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