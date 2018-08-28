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Общество
28.08.2018, 12:21
Выборы мэра Москвы: наблюдатели прошли обучение для работы на «дачных» избирательных участках
28 августа. Mossovetinfo.ru – В Московском парламентском центре прошел тренинг для общественных наблюдателей, которые во время предстоящих выборов мэра Москвы будут работать на «дачных» избирательн...
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Общество
28.08.2018, 09:53
Спортом регулярно занимается 60% россиян - опрос
28 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне в последние годы стали активнее заниматься спортом, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). ...
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Общество
28.08.2018, 08:15
Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа
28 августа. Mossovetinfo.ru – Жаркая погода без осадков ожидается в Москве во вторник, 28 августа, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве со...