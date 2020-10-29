29 октября. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы, Московской городской думы и выборы муниципальных депутатов, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы.
Немерюк напомнил, что на всех избирательных участках Москвы во все дни голосования работают системы видеонаблюдения. Они будут работать и на выборах в 2021 году. Непосредственно в день голосования системы видеонаблюдения будут вести прямую трансляцию в интернет.
Кроме того, по словам заммэра, в 2019 году в Москве был практически полностью обновлен парк Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В настоящее время КОИБами оборудованы более 2 тысяч из 3,6 тысячи избирательных участков Москвы. При этом, планируется рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных КОИБов.
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